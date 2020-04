Leggendo tutti i decreti legge, scappatoie o deroghe non ce ne sono, per un imprenditore come per un calciatore. Poi però ci sono delle prassi applicative che permettono di ridurre i tempi. È necessario poterselo permettere, si intende.primo calciatore italiano positivo al Covid-19, l'11 marzo: avendo già ottenuto l'esito negativo al secondo tampone, ecco ottenuta l'autorizzazione a interrompere l'isolamento domiciliare in anticipo.potendo effettuare i controlli necessari possono bastare tra i cinque e i sette giorni tra un tampone e l'altro in caso di doppia negatività per ottenere l'autorizzazione dai responsabili sanitari per interrompere in anticipo le due settimane di quarantena previste dai decreti legge.(erano nove, sono otto dopo il ritorno di Pjanic a Torino).Formalmente, non c'è il minimo dubbio riguardo al fatto che tutto venga fatto in maniera corretta e trasparente.. Perché ancora oggi ci sono milioni di italiani che non sanno quando e se potranno fare il tampone, basta questo per riaprire l'eterna lotta tra chi può e chi non può. Anche se, in difesa non solo della Juve ma di tutto il sistema calcio che si appresta a vivere la propria fase due grazie a una corsia privilegiata per effettuare tutti i test e i controlli necessari, già negli scorsi giorni erano arrivate le parole del professor Giovanniinfettivologo e direttore del Dipartimento clinico malattie infettive presso l'Università di Torino. Interrogato sul sistema chiuso necessario per far ripartire il calcio e sulle possibili polemiche in arrivo, aveva risposto così: