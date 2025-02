Dorgu raccontato dall'ex allenatore a CM: "Giocava senza contratto davanti alle big, ma è un predestinato"

Quando gli chiedono quanto ha pagato Patrick Dorgu a Pantaleo Corvino scappa una risata: 200mila euro, pescato nelle giovanili del Nordsjaelland un anno e mezzo fa. Uno scudetto Primavera e una cinquantina di partite in Serie A dopo la valutazione è schizzata: il Lecce l'ha venduto al Manchester United a quasi 40 milioni di euro generando la plusvalenza più alta nella storia del club (superata quella raggiunta nella con la cessione di Hjulmand allo Sporting Lisbona). Chi conosce bene Dorgu giura: "Ero sicuro facesse un percorso speciale", parola di Federico Coppitelli che l'ha allenato in Primavera nell'anno dello scudetto. Oggi è sulla panchina dell'Osijek in Croazia, sfida Gattuso e Cannavaro e nella nostra intervista riavvolge il nastro raccontando il primo Patrick.

"Tra le sue caratteristiche c'è quella di sentirsi sempre a suo agio ogni volta che fa uno step successivo nella sua carriera, quindi direi bene. Inoltre ha una grande fisicità"."La prima volta che l'ho visto in ritiro in Calabria, al primo allenamento, dissi subito che era un giocatore diverso dagli altri. Avevo fatto un paragone con Singo che avevo allenato a Torino, dicendo che erano due giocatori simili"."E' stato bravo il capo degli osservatori Fabio Piluso che l'ha pescato in una partita della Danimarca Under 18: in quella gara era l'unico giocatore senza contratto che poteva essere tesserato facilmente, in tribuna c'erano gli scout di tante squadra importanti ma nessuno tranne il nostro aveva intuito delle potenzialità così importanti. Forse perché per il ruolo che fa non è un giocatore che ruba particolarmente l'occhio, ma a maggior ragione è stato bravo il Lecce a crederci".

"In campo è un giocatore che interpreta tanti ruoli con facilità e ha un'ottima comprensione del gioco, come ragazzo mi colpisce la sua tranquillità e la naturalezza con la quale sale di livello. E poi gli succedono quelle cose che capitano solo ai predestinati: gol al debutto con la Danimarca, all'esordio con il Lecce si ritrova davanti Felipe Anderson e fa benissimo..."."La bravura dei dirigenti del Lecce è stata quella di non fargli fare la spola: nell'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto è sempre stato in Primavera, con la prima squadra non ha fatto neanche un allenamento. Poi, l'anno dopo, Corvino l'ha ritenuto pronto e l'ha fatto salire tra i grandi in modo definitivo".

"Sicuramente nella capacità di interpretare le situazioni grazie anche all'esperienza che sta facendo ad alti livelli; e oggi è anche un giocatore pericoloso in zona gol"."Vi racconto questa: durante i festeggiamenti erano tutti in estati per la vittoria del campionato, lui non dico che non fosse felice ma ha reagito in modo molto più pacato rispetto ai compagni".

"Oggi è difficile scegliere una sola posizione per lui. Se me l'avessi chiesto l'anno scorso avrei detto terzino sinistro, ora sta facendo molto bene da esterno alto: con le sue qualità è in grado di interpretare una stessa posizione in modo diverso"."Mi è rimasto impresso un gol contro il Cesena: è partito da centrocampo dribblando tutti gli avversari"."E' una realtà bellissima, sono molto contento".

"E' una situazione diversa, ma secondo me qui c'è un livello più alto rispetto alla Serie B. Per chi arriva da una panchina della Primavera non è semplice trovare la soluzione giusta, io ho aspettato molto ma ora penso di averla trovata"."Non ho quest'esigenza, non ho bisogno di lavorare in patria per essere appagato. L'importante per me era trovare un progetto che avesse le caratteristiche che ho trovato qui".