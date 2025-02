Dorgu titolare nel Manchester United? Come può giocare

AFP via Getty Images

Quando il Manchester United si è fatto avanti concretamente,non ci ha pensato un attimo; l'accordo sul contratto non è mai stato un problema, una volta che i Red Devils sono riusciti a trovare l'intesa con il Lecce era tutto fatto. Lui, Patrick, non ci pensava minimamente a far saltare la trattativa per l'ingaggio o i bonus. A gennaio scorso gli si è presentata davanti l'occasione della vita e lui ha firmato a occhi chiusi: contratto fino al 2030 con opzione per la stagione successiva.- E' la plusvalenza più importante nella storia del Lecce, adesso per lui parlerà il campo. Nella squadra di Amorim Patrick, difficilmente Dorgu riuscirà ad avere subito il posto da titolare ma l'allenatore ha dimostrato che se un giocatore lo convince e si impegna in allenamento avrà sicuramente il suo spazio.

- Sulla fascia di Dorgu il posto da titolare sarebbe dima il terzino inglese è fuori almeno fino ad aprile per un problema muscolare, da quella parte possono giocare ancheil portoghese è stato schierato spesso a sinistra - e in zona offensiva il posto sulla fascia è di. Patrick dovrà essere bravo a sfruttare le occasioni che gli verranno date ma sapeva di non avere il posto assicurato, il suo è un acquisto soprattutto in prospettiva e fa parte di una nuova strategia del Manchester United che vuole prendere i migliori giovani in circolazione per fargli crescere e valorizzarli in casa.