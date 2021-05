Erling Haaland e Jadon Sancho sono - insieme a Bellingham - i due principali gioiellini del Borussia Dortmund. Entrambi classe 2000, sono arrivati in giallonero in momenti diversi (il primo l'estate scorsa dal Salisburgo e l'inglese dal Manchester City nel 2017) ma nella prossima estate potrebbero partire tutti e due. A fare il punto è stato il ds del Dortmund Michael Zorc, che ha ARD spiega: "Con Sancho abbiamo un gentlemen's agreement per il quale può partire a determinate condizioni. L'anno scorso ne abbiamo parlato col Manchester United ma non ha soddisfatto le nostre richieste. Haaland? Con lui non abbiamo nessun gentlemen's agreement".