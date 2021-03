Sebastian Kehl, dirigente dell'area sportiva del Borussia Borussia Dortmund, dal 2022 erediterà la carica di direttore sportivo da Michael Zorc. L'ex centrocampista ha parlato del futuro di Haaland: "Erling e il BVB sono in simbiosi e questa unione promette di essere proficua. Per questo diamo per scontato che resterà con noi anche nella prossima stagione e diventerà un giocatore ancora più forte".