Il suo nome ha fatto rapidamente il giro di mezza Europa e attirato l'interesse dei principali club del Vecchio Continente, Barcellona e Paris Saint Germain in testa, perchè il ragazzo ha 14 anni, gioca già nella formazione Under 17 del Borussia Dortmund e ha numeri da record. In 49 partite Youssoufa Moukoko ha realizzato la bellezza di 76 gol, cifre che hanno definitivamente convinto un marchio di fama mondiale come Nike a investire sul suo talento.



Nato a Yaoundé, capitale del Camerun, nel novembre del 2004, Moukoko è a Dortmund dall'estate 2016 e, secondo la Bild, firmerà col colosso statunitense un accordo pluriennale di sponsorizzazione da 10 milioni di euro a stagione. Numeri choc, numeri da predestinato.