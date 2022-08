Dopo lo stop forzato per Haller - tumore ai testicoli - il Borussia Dortmund è a caccia di una punta per sostituire l'ex Ajax. Tra i nomi nella lista dei dirigenti, ci sono anche gli ex attaccanti di Serie A Edinson Cavani e Krzysztof Piatek, l'anno scorso alla Fiorentina. Lo racconta la Bild, secondo la quale gli altri profili seguiti sono quelli di Modeste e Thuram.