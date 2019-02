Jadon Sancho, gioiello del Borussia Dortmund, seguito dalla Juventus sul mercato, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tra passato e presente: "Giocavo per strada con i miei amici e andavo ai tornei perché prendevo il posto dei giocatori che non si presentavano nelle varie squadre. E’ così che ho cominciato. Non mi ero mai separato da mia madre, il primo anno è stato molto difficile e continuavo a dirmi che non ci sarei riuscito. Però mi dicevano che a Kennington non c’era più nulla di buono per me. Dortmund? Quando ho lasciato il mio Paese ero nervoso perché sapevo che non potevo tornare a casa e dovevo dimostrare ancora quanto valevo. Champions? Sono entrato e ho subito segnato. Ci metterei la firma per fare altri gol come quello".