Fuori Neymar, dentro Sancho. Questo è l'obiettivo, nemmeno tanto celato, del Psg per il prossimo mercato estivo. L'asso brasiliano è stato vicinissimo al Barcellona nel corso dell'ultima sessione di mercato e gli scenari per un (sempre più probabile) addio sono più che concreti. Ecco che Leonardo non vuole farsi trovare impreparato e ha individuato in Jadon Sancho il sostituto ideale per non far rimpiangere O'Ney: 140 milioni di euro l'assegno che i parigini potrebbe staccare a favore del Borussia Dortmund per la stellina inglese.