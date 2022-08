Che futuro per Cristiano Ronaldo? Nelle ultime ore, dopo la rottura con il Manchester United, è esplosa, anche in Borsa facendo volare il titolo, la pista che porta al Borussia Dortmund, ma intervistato da Sky Germania, l'amministratore delegato dei gialloneri, Watzke, ha chiuso a questa opportunità.



NESSUN CONTATTO - "Adoro Cristiano Ronaldo e sarebbe un'idea incredibilmente bella vedere Cristiano giocare al Signal Iduna Park (o WestfalenStadion, lo stadio del Broussia Dortmund ndr.). Tuttavia, non c'è stato alcun tipo di contatto fra tutte le parti coinvolte".