Dorval del Bari in orbita Napoli? "Lavorare con Conte come il Sacro Graal per lui"

Hicham, agente dell'esterno delMehdi, ai microfoni di Radio Capri ha parlato dell'ottimo avvio di stagione del suo assistito:“Per lui è l’anno della maturità, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità e soprattutto ha ancora grandi margini di miglioramento davanti a lui. È un calciatore che ha il vantaggio di poter utilizzare allo stesso livello entrambi i piedi. Vero è che a livello statistico le sue migliori prestazioni le ha fatte quando ha giocato sulla sinistra, dove si sente più a suo agio“.- “Le voci di un contatto con gli azzurri restano tali. Ma essere guidati da un allenatore come Antonio Conte sarebbe come aver trovato il Sacro Graal per Mehdi, sarebbe il suo sogno perché sono sicuro che darebbe ancora di più rispetto ad oggi: potrebbe risultare molto utile anche perché molto versatile".

Grandissima prima parte di stagione, quella dell'algerino nato in Francia nel 2001. 4 reti e 3 assist in 17 presenze totali in un Bari che a questo punto dell'annata occupa il settimo posto in classifica, in piena zona playoff.