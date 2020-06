Andrea Dossena, ex difensore tra le altre di Napoli e Inter, parla a FcInter1908 della sfida di domani tra gli azzurri e l'Inter: "Conoscendo un po’ il lavoro di Conte sicuramente ci sarà andato giù pesante. Mentre il Napoli dalla sua ha il risultato dell’andata e comunque le partite da dentro o fuori al San Paolo non sono mai facili portarle a casa. Mi aspetto una bella partita”.



SU ERIKSEN E LUKAKU - "Eriksen praticamente deve ancora arrivare. È un campione, mi piace tantissimo ed è fortissimo. Lo vedremo molto più avanti perché avrà avuto carichi di lavoro totalmente diversi rispetto a prima in un calcio totalmente diverso. Anche il primo Lukaku stentava un po’, poi quando ha preso il ritmo è diventato il Lukaku determinante che abbiamo visto negli ultimi mesi. Tra 3-4 mesi si vedrà l’Eriksen al centro dell’Inter con le chiavi in mano di tutto il gioco. Non credo possa cambiare molto perché hai l’incognita della nuova partenza, poi se vai a togliere altri punti di riferimento,. secondo me non è questo il momento adatto per fare esperimenti”.