Giuseppe Dossena, ex centrocampista della Sampdoria ed ex compagno di Gianluca Vialli, ha parlato a Sky Sport della possibilità di vedere quest'ultimo come nuovo presidente blucerchiato: "E' un uomo che sa stare in mezzo alla gente, ha educazione. Dovrà studiare e fidarsi di professionisti, ma sarà in grado di ricoprire questo ruolo. Non penso che gli americani si accontentino di quello che ha fatto Ferrero. Non servono idee, ma investimenti. Ho la sensazione che Garrone non se ne sia mai andato, ma che ci sia ancora".