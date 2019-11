Andrea Dossena, ex calciatore di Napoli e Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha una tifoseria passionale, i tifosi si deprimono in questi momenti difficili e si allontanano da club. Sarà molto importante riprendersi al più presto. La squadra ha di fronte una montagna enorme da superare".



LIVERPOOL-NAPOLI - "Il Liverpool è una squadra con dei giocatori bestiali e fare risultato lì è molto difficile. In trasferta magari le inglesi perdono qualcosa ma in casa sono tra le più forti del mondo, difficilissime da battere. Gli azzurri stanno avendo una involuzione interna, ma il Napoli deve fare il suo gioco, deve imporsi in qualche modo perché il Liverpool gioca a viso aperto e con campo largo. Dal mio punto di vista non posso non considerare che il modulo sia importante. Avere una continuità in campo, gli stessi compagni di reparto, di campo, aiuta tanto i calciatori. Credo che la prossima stagione il Napoli dovrà ricominciare, dovrà rifondare completamente”.



ALLAN - “Se il Napoli avesse venduto Allan avrebbe avuto la disponibilità economica per comprare giocatori sempre più forti e non avrebbe più il bisogno di andare a scovare giovani talenti da crescere e rivendere. De Laurentiis deve creare una società potente, uno stadio all’avanguardia, facendo crescere il nome e l’immagine del club”.