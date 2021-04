. A un anno di distanza si conferma per distacco la società diE non è nemmeno tutto, perché se si guarda alle cifre della Serie A si scopre cheÈ quanto emerge dalle tabelle pubblicate nei giorni scorsi dalla Figc. E in attesa di conoscere i nomi dei beneficiati ( nella lista delle transazioni relative al 2019 l'Empoli occupava una pagina intera e debordava nelle due confinanti ), non si può far altro che registrare l'impressionante dato: nonostante la crisi economico-finanziaria da pandemia,E certo una cifra così elevata può essere determinata da tante ragioni. Una fra queste ci venne illustrata un anno fa, nel corso di una civilissima telefonata, da un dirigente dell'Empoli in risposta all'articolo in cui segnalavamo i clamorosi dati del 2019. Il rappresentante della società azzurra spiegò che costi così elevati di intermediazione fossero dovuti alle ricche cessioni con annesse plusvalenze. Spiegazione parzialmente plausibile, che non esaurisce l'enormità del dato né basta a spiegarne la ripetizione a un anno di distanza.(cioè prima che la pandemia colpisse) o se piuttosto la spesa sia rilevante anche con riferimento al mercato estivo.: l'Empoli spende in commissioni più del doppio della seconda classificata in questa particolare graduatoria (, che tra C e B ha condotto campagne trasferimenti impegnative, si attesta a quota) e più del triplo della terza classificata (la, fresca retrocessa dalla Serie A che denuncia commissioni per 1.599.007,90 euro)., lasciandosi alle spalle. La società di Corsi stacca pure ilper pochi spiccioli (5.489.340,52 euro) e si piazza appena alle spalle della(5.529.679,43 euro).– L'unico dato timidamente virtuoso che su questo fronte viene dato dalla società toscana è che essa segue la tendenza dellaalla diminuzione delle spese in intermediazioni rispetto all'anno solareMa si tratta di una diminuzione che non avviene nella misura che l'emergenza richiederebbe. Fra le 13 società che hanno partecipato a entrambi i tornei di B disputati fra il 2019 e il 2020, infatti, ben 6 fanno segnare un aumento di spesa fra i due anni solari. Si tratta di(incremento modesto, da 53.253,60 euro a 89.816,40 euro),(che invece balza da 772.792,40 euro a 1.067.745,00 euro),(lievissimo incremento, da 1.159.270,46 euro a 1.168.749,70 euro),(da 150.759,57 a 205.831,72 euro),(il balzo più deciso in avanti, da 648.848,34 euro a 1.139.357,58 euro) e(da 343.099,00 euro a 418.035,00 euro). Un dato che aiuta a capire come mai, nonostante la crisi da Covid, la spesa totale per commissioni da intermediazione sia diminuita in misura nettamente insufficiente: dai 19.425.314,46 euro del 2019 (tabella che si riferisce a 19 società su 20, poiché mancano i dati relativi alla Juve Stabia) ai 18.693.312,99 euro del 2020.(2. continua)@pippoevai