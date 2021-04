(Le precedenti puntate sono leggibili qui,. Spiccano infatti leE il rilievo assume tanta più importanza se si guarda ai dati delle due annate precedenti, che parlano di. Esse perfettamente rappresentano. E a tenerli su contribuiscono anche società come, che appena riemerso dalle categorie dilettantistiche sfonda la soglia dei 200 mila euro pagati agli intermediari.– Partiamo dal dato complessivo:Lo si dice valutando il dato grezzo e nella consapevolezza che a determinarlo vi siano alcune variabili anomale. Per esempio, quella costituita dalle società retrocesse dalla Serie B.Somme che molto probabilmente pesano per la parte di anno solare legata alla Serie B, dunque da assumere con cautela, come del resto bisogna sempre fare guardando alle cifre di una categoria in cui il ricambio delle società fra una stagione e l'altra è molto elevato. Ma al di là di tutte le disaggregazioni possibili rimane un dato schiacciante:di una categoria che peraltro si regge molto sui. Va aggiunto che nemmeno l'incidenza del Covid è bastata a generare comportamenti virtuosi. PerchéDa sottolineare che il dato del 2019 segnava una spropositata impennata rispetto a quello del 2018, attestato sui 3.143.021,59 euro.che nel 2019 ha pagato commissioni e intermediazioni per 680.467,59 euro. Ma il ragionamento potrebbe benissimo essere rovesciato: nonostante la perdita di un big spender come il Monza,– Numerosi sono i club che spiccano per spesa.Una netta contrazione rispetto all'esagerazione dei 458.060,12 euro spesi nel 2019., che paga in commissioni e intermediazioni 283.675,00 euro., che appena promosso dalla Serie D sgancia agli intermediari ben 203.990,09 euro. Poi però magari succede cheA spiccare davvero sono. E non è tutto, perché come anticipato questa propensione alla spesa delle tre società piemontesi è di lunga durata, come testimoniano i dati relativi agli anni solari 2018 e 2019. In quelle due annate l'Alessandria ha sborsato agli intermediari rispettivamente 115.280 euro e 202.949 euro, che sommati ai denari del 2020 danno un totale di 538.299 euro. Dal canto suo la Pro Vercelli ha speso nelle due precedenti annate 201.106,40 euro e 238.979,20 euro, che sommati alla spesa del 2020 fanno 644.513,20 euro. Quanto al Novara, si va su cifre lunari: 442.481,87 euro nel 2018 e 294.062,47 euro nel 2019, che sommati alla spesa del 2020 portano a sfondare abbondantemente il tetto del milione di euro nel triennio. Per l'esattezza, si tratta 1.143.774,12 euro. Il totale aggregato delle tre società per il triennio 2018-20 tocca dunque quota 2.326.586,32 euro.(3. fine)@pippoevai