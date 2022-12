Per Giovanni Vincenzoal secolo Gianni,il lungo mese di Mondiali in Qatar ha un epilogo che occupa soprattutto le colonne del gossip. Tutta colpa di Nusret Gökçe, meglio noto comenonché proprietario di una catena di steak house, che volentieri avremmo fatto a meno di conoscere.e armato di cotanta sobrietà è riuscito a, mentre i calciatori della nazionale argentina festeggiavano la vittoria mondiale. Ha avuto pure l'ardire di farsi fotografare mentre impugnava la coppa del mondo, ciò che è stato il vero motivo di scandalo.Possibile, quando c'è di mezzo un personaggio come mister Salt Bae. Che se è riuscito a intrufolarsi lì dove mai avrebbe dovuto essere, deve forse direEx, appunto. Perché. Un gesto d'esemplare durezza, non c'è che dire. Al pari dell'indagine avviata dalla Fifa, che finirà nel porto delle nebbie. Rimane il vasto book di foto che immortalano Infantino e Salt Bae in pose chiaramente confidenziali. Una patina di tempo andato le seppellirà.Per un'amicizia che si rompe in modo (forse) irrimediabile, eccone. Il presidente della Fifa è stato il più strenuo difensore dell'emirato, sia riguardo alla scelta di disputare un mondiale a quelle latitudini, sia per tutti gli aspetti legati al rispetto dei diritti civili e dei lavoratori. Una tematica, quest'ultima, sulla quale– Si dirà che da capo dell'ente organizzatore dei mondiali Infantino non potesse non difendere Qatar 2022. Una questione di dovere d'ufficio, insomma. Argomentazione valida soltanto parzialmente, poiché. Ma al di là delle posizioni assunte nei mesi scorsi, ciò che più merita di essere rimarcato è che il legame fra Infantino e il Qatar è ormai di lunga data, ben consolidato. E ha registrato un passaggio cruciale con l. Una scelta inusuale, realizzata a ottobre 2021 e giustificata con la necessità di seguire da vicino l'approssimarsi ai mondiali di novembre-dicembre 2022. Due delle quattro figlie del presidente Fifa sarebbero state iscritte presso istituti scolastici di Doha, come ha riferito tempo fa il quotidiano svizzero Blick E a Zurigo, sede centrale della Fifa, hanno preso a vederlo sempre più di rado.La motivazione di dover seguire passo dopo passo l'avvicinamento al Mondiale è per lo meno originale, certamente un inedito. Come affermato dal predecessore di Infantino, Joseph Blatter, e .Né lo stesso Infantino ha fatto altrettanto in occasione dell'altro mondiale che si è svolto sotto la sua presidenza, Russia 2018. Ma allora perché questa decisione di fare l'emigrante di lusso in Qatar? E soprattutto, adesso che i Mondiali si sono chiusi da quasi una settimana, il capo del calcio mondiale ha intenzione di tornare nel suo paese e di governare dalla sede centrale l'organizzazione di cui è presidente?Per il momento non vi sono risposte a questi interrogativi. Però si sa per certo chei. Lo contestano persino a Briga, la cittadina del Canton Vallese che gli ha dato i natali. Nei giorni in cui si svolgevano i mondiali, le strade di Briga sono state attraversate da automezzi che portavano in giro pannelli in cui erano impressi messaggi di contestazione a Infantino. Veniva stigmatizzato, ancora una volta, l'atteggiamento troppo cedevole rispetto alle morti nei cantieri delle opere di Qatar 2022. Un fatto molto significativo, se si pensa che certamente Infantino è il cittadino più illustre nella storia di Briga. E altrettanto significativo è che nell'altra cittadina del Vallese che ha dato i natali a un presidente Fifa (Visp, dove è nato Blatter) non pensino minimamente di rinnegare il loro figlio più illustre. Dunque deve esserci qualcosa che va oltre i meri fatto contestati.Se decide di tenersi lontano dalla Svizzera, sarà anche per questa disaffezione da parte dei connazionali. Ma non soltanto.– C'è sicuramente il rapporto di vecchia data coi qatarioti. Un rapporto che risale al tempo in cui Infantino era segretario generale Uefa e, fra le altre cose, sovrintendeva all'applicazione del fair play finanziario. In quella veste, come hanno svelato le carte di Football Leaks, si è occupato del dossier relativo al Paris Saint Germain (oltreché del Manchester City), sanzionato in misura molto blanda. Da lì il rapporto con l'universo politico-sportivo dello sport qatariota è andato in crescendo. E dopo l'elezione a capo della Fifa, avvenuta nel 2016, è giuntaAl-Kehlaïfi era finito sotto inchiesta della magistratura elvetica con l'accusa di corruzione attiva nei confronti dell'ex segretario generale della Fifa, Jérôme Valcke. Nel 2020, sotto la presidenza di Infantino, la Fifa ha deciso di ritirare la denuncia contro il presidente del PSG.E nel segno dell'amicizia proseguono i rapporti fra Infantino e il Qatar. Proseguono anche le indagini della magistratura svizzera, che però adesso puntano direttamente Infantino.Se ne parlerà nella prossima puntata. Ma chissà se l'inchiesta pendente è fra i motivi del trasferimento di Infantino in Qatar.(1. continua)