L'obiettivo non può che essere quello di avvicinarsi alla Juventus e far assumere una dimensione più europea al Napoli. È il senso stesso della mission di Ancelotti in azzurro, anche perché lo stesso tecnico ha sempre dichiarato di voler vincere in azzurro e per farlo ha bisogno di accrescere il valore della rosa, provando a limitare i danni dalle possibili cessioni eccellenti



ALLENATORE – Salvo asteroidi virtuali o cataclismi societari, Carlo Ancelotti sarà l'allenatore anche per la stagione 2019-2020. anzi, in programma c'è anche il potenziale rinnovo di contratto per il mister. Già nei giorni scorsi, nelle segrete di CastelVolturno si è svolto un primo vertice alla presenza di De Laurentiis che non ha mai nascosto il desiderio di prolungare il più possibile il matrimonio con il più decorato allenatore in attività. Possibile che per giugno si programmi un'estensione del contratto oltre la scadenza del 2021.



OBIETTIVI – Il ventaglio dei nomi già accostati al Napoli parte da James Rodrigeuz, passa per Isco e finisce con Lazaro dell'Hertha Berlino. La presenza di Ancelotti autorizza a ritenere potenzialmente possibile ogni trattativa, ma bisogna fare i conti con la realtà: ad oggi, James Rodriguez o Isco costano 80 milioni e pretendono ingaggi che superano i 15 milioni lordi. Più semplice pernsare a Lozano del Psv: calciatore che si “accontenta” di 2 milioni netti e che Mino Raiola ti può portare con uno sconto dall'Olanda: anche 35 milioni potrebbero bastare per il messicano che fa gola alle top continentali e che Ancelotti vuole fortemente. Senza cadere nel valzer dei nomi, il Napoli cerca un esterno mancino (ci limitiamo a menzionare Fares e Gosens che piacciono), un centrocampista per trasformare la squadra in un 4-3-1-2 ed in tal senso anche un trequartista. In tal senso, più dei sogni, la prospettiva è quella di prendere Pablo Fornals dal Villarreal: 30 milioni di clausola ed una duttilità nel poter agire dietro le punte o da interno di centrocampo. POSSIBILI CESSIONI – Qui il capitolo è ricco e variegato. Perché ci sono le cessioni da avallare e quelle da scongiurare. Partiamo dalle ultime: Allan, Koulibaly ed Insigne meritano capitolo a parte, giusto occuparsi di Mertens. Contratto in scadenza nel 2020 per il belga, il Napoli non ha sottoposto il rinnovo del contratto e le possibilità di una cessione si alzano. Questo perché De Laurentiis, in vista di investimenti importanti, potrebbe chiedere ad Ancelotti di abbassare il monte-ingaggi partendo proprio da Mertens che viaggia sui 4 milioni biù bonus netti. Stesso discorso con un altro classe '87, Callejon, che ha già chiesto di rinnovare e la società potrebbe accontentarlo.



Situazione diversa per Verdi: pagato 25 milioni l'estate scorsa, ha trovato pochissimo spazio e sta meditando di chiedere la cessione. Il feeling con Ancelotti non è scoccato ed i rumors aumentano: il Napoli, però, vorrebbe recuperare almeno la somma spesa per il suo acquisto. Stesso discorso anche per Diawara, con il procuratore, Daniele Piraino, che da tempo ascolta con interesse le lusinghe del Milan: il Napoli, però, parte da una richiesta iniziale di 40 milioni. Da valutare anche Inglese (con l'Atalanta in pole) quando terminerà il prestito dal Parma, Ounas e Younes (probabile che uno dei due lasci l'azzurro) oltre a Chiriches e Luperto: per il rumeno si aprono le porte della cessione in Premier, mentre per il centrale proveniente dal vivaio c'è la possibilità di una cessione in prestito. Ultimo step dedicato alla corsia mancina: resterà uno tra Mario Rui e Ghoulam, con il portoghese in vantaggio sull'algerino per la permanenza. Da valutare anche la posizione di Hysaj.



CONTRATTI DELICATI – Partiamo da Insigne: Raiola ha fatto capire apertamente a De Laurentiis che vuol portarlo lontano dal San Paolo. Nelle prossime settimane presenterà le offerte che raccoglierà per Lorenzo chiedendo la cessione. Il Napoli, al momento, non è intenzionato a scendere sotto i 100 milioni per il suo capitano. Allan, se il PSG tornerà a farsi avanti, chiederà di esser liberato: in questo caso, il Napoli chiederà 80 milioni, ma non farà le barricate. Koulibaly, in questa fase, è ritenuto l'unico concretamente incedibile. Ovvio che incedibile, in questo mercato, non esiste. Un'offerta monstre superiore ai 120 milioni potrebbe far vacillare chiunque, De Laurentiis compreso: ma, al momento, non ci sono queste offerte e con Fali Ramadani, agente di KK, si discutono solo i margini per un ritocco alla durata ed al contratto del centrale.