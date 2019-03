Una salvezza da conquistare, a tutti i costi. La Spal è concentrata solo sull'obiettivo permanenza in Serie A per il secondo anno consecutivo; il direttore Vagnati però è già attivo sul mercato, sarà la categoria a fare la differenza come in tutte le squadre che vivono questo tipo di situazione. Non si tocca l'area tecnica e la volontà è di andare avanti anche con l'attuale allenatore.



ALLENATORE - Leonardo Semplici gode della fiducia totale da parte del presidente Mattioli, della dirigenza e anche dei suoi giocatori. L'idea è di proseguire insieme, di certo se si rimanesse in Serie A sarebbe il prescelto per la programmazione della Spal; in caso di Serie B, la scelta di cambiare diventerebbe quasi fisiologica dopo tanti anni insieme.



OBIETTIVI - Di certo verrà rinforzata la difesa in qualsiasi caso. Arriverà un centrale forte e di categoria; alla voce alternative ci sono le idee Zukanovic e Andreolli. Vagnati è sempre abile a pescare dall'estero e sta studiando diverse opportunità. C'è anche l'idea di sostituire Lazzari con un altro esterno destro di spinta, mentre come mezz'ala offensiva tornerà di moda Giaccherini. Il riscatto di Petagna è automatico e obbligatorio in caso di Champions League. POSSIBILI CESSIONI - Richiestissimo Manuel Lazzari: l'Atalanta lo sogna, il Napoli vuole prenderlo come esterno destro e rimane in vantaggio sulle concorrenti. Vicari piace al Newcastle, Petagna che verrà acquistato definitivamente piace a squadre più importanti: non sono da escludere proposte di alto livello dopo gli 11 gol (finora) segnati in Serie A. Kurtic non vuole lasciare l'Italia, piace in Bundes ma ci sono le genovesi interessate.



RINNOVI DELICATI - Floccari avanza verso i 38 anni e potrebbe salutare, è a scadenza nel prossimo giugno. Valoti potrebbe rinnovare perché il dialogo è già aperto con la società, Schiattarella e Thiago Cionek aspettano un incontro per definire la propria posizione. Antenucci è capitano e resta volentieri: potrebbe essere prolungato di un anno l'attuale contratto fino al 2021.