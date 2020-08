Così Robert Louisfa parlarenell'immortale. Il primo "provava qualcosa di più dell'interesse d'un padre", il secondo "qualcosa di più dell'indifferenza d'un figlio". E bravissimo padre e figlio ribelle è Gennaro, allenatore del, bandiera del, guerriero che deve tanto allae quasi tutto alla suaIeri Gennaroè tornato, un po' come Bruce Banner e Hulk, un po' come Eddie Brock e Venom, un po' come Dottor Jeckyll e Mister Hyde: quando gli, parole sue, il suo lato più istintivo viene fuori. E' successo ieri, contro la Lazio, prima con Simone Inzaghi, che protestava perché voleva che il direttore di gara estraesse il giallo nei confronti di Manolas, poi con un collaboratore del tecnico biancoceleste, che gli ha dato del 'terrone di m...a'. Faccia a faccia con il suo collega laziale prima, scontro verbale con lo staff avversario poi: si è evitato lo scontro, ma verbalmente non si sono risparmiati. Ha risposto delle provocazioni, ma lo stesso tecnico, più volte in carriera, ha detto che in alcune casi deve "darsi una calmata".Nervoso e istintivo, Gennaroin carriera ha regalato spesso momento di alta tensione, sia da giocatore che da allenatore: momenti in cui, come con(nella gallery i momenti in cuisi trasforma in) per poi tornare, subito dopo, con la, sui suoi passi. E lo ha fatto anche ieri sera, davanti ai microfoni di Sky Sport: "​Oggi meritavo l'espulsione, ho fatto un po' di caciara. C'è stata qualche parole di troppo, ho esagerato, sono onesto". E chiedere scusa, citando V per Vendetta,". Il lato oscuro ogni tanto diventa più pronunciato, ma l'animo di Gattuso è genuino, diretto e vero, per questo ogni tanto pecca e..n fondo, però, non va dimenticato che il dottorper il suo essereviene scelto dall'Impero britannico per far parte dei cosiddettiGennaro, in, durante Milanha uno scontro fisico con l'ex rossonero, assistente di