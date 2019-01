Il centrocampista del Watford Abdoulaye Doucouré annuncia l'addio agli Hornets e parla del proprio futuro a Canal+: "Il club conosce le mie ambizioni e vuole aiutarmi ad alzare l'asticella. Sono onorato dell'interesse del PSG, ma per il momento non c'è niente di concreto: se ci sarà la possibilità di trasferirmi a Parigi, la valuterò insieme alla mia società. Potrei anche restare in Premier oppure andare in Itali, la cosa importante per me è trovare una squadra che giochi la Champions".