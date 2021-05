Una missione tutt'altro che semplice per due motivi: uno economico e uno legato al tempo. Quello economico è stato risolto una volta per tutte tra mercoledì e oggi.e, con un accordo a crescere grazie a bonus speciali legati anche agli incassi di botteghino e merchandising.Il tempo di definire le questioni burocratiche e sistemare gli ultimi dettagli riferiti a una buonuscita che comunque Douglas Costa potrà percepire ma sarà simbolica o quasi, poi la risoluzione del contratto sarà realtà. Nei tempi necessari per il Gremio, che entro il 23 maggio (giorno di chiusura del mercato brasiliano) potrà ingaggiare il giocatore che otterrà ovviamente anche l'interruzione del prestito dal Bayern Monaco: questioni solo tecniche che si conta di risolvere entro qualche giorno.E che la trattativa prosegua spedita lo conferma anche un piccolo dettaglio,sulla propria pagina Instagram - in una sezione riservata solo agli amici più stretti -Si allunga quindi la lista di giocatori importanti che lasciano la Juve risolvendo il contratto. In meno di due stagioni è arrivato l'accordo con Mario Mandzukic, Blaise Matuidi, Gonzalo Higuain, Sami Khedira e ora Douglas Costa. Prima ancora si possono ricordare i casi di Fernando Llorente e Claudio Marchisio.