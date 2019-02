Poche ore dopo essere uscito illeso da un incidente stradale poco fuori Torino, l'esterno della Juventus Douglas Costa è volato a Parigi per festeggiare il compleanno di Neymar in un compleanno organizzato in grande stile. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juve non ha gradito. ​Questa mattina Douglas Costa era al JMedical per valutare l'entità del suo stop, poi alla Continassa per le terapie. Auguri a Ronaldo e... la dirigenza che non gradisce, e che si è fatta sentire. Douglas e la Juve, nuovo capitolo: forse è il momento peggiore tra le parti.