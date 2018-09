Intervistato nel dopo partita di Sky, l'esterno della Juventus Douglas Costa ha analizzato il 2-1 ottenuto sul campo del Parma:



Ti senti di poter dare di più dalla panchina?

"Bisogna entrare motivati, dal primo o in corsa. Abbiamo dato una risposta importante per i 3 punti".



Come ti senti più a tuo agio davanti?

"In ogni modo, che giochi Paulo, Cristiano... Io entro cercando di dare più soluzioni".



Sei migliorato nello stretto.

"Sì. Con Mircea Lucescu ho fatto notevoli progressi in tal senso, e di questo ne sto beneficiando ora in un grande club come la Juve".



Come sta Ronaldo?

"Cristiano sa di essere in un nuovo campionato e cerca il gol, ma sa che contano i tre punti".