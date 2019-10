Douglas Costa fa sorridere i tifosi della Juve. L'esterno brasiliano ha postato un messaggio su Instagram dopo la vittoria bianconera in casa dell'Inter, annunciando il suo ritorno dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali: "E dopo la pausa ci sono anch'io", rispondendo al commento di una tifosa che gli chiedeva quando sarebbe tornato con "To de volta", ovvero "estou de volta" in portoghese e "sono tornato" in italiano. Insomma, il brasiliano sarà a disposizione di Maurizio Sarri, che però potrebbe farlo riposare per un'ultima partita contro il Bologna, prima di ritrovarlo in Champions League contro la Lokomotiv Mosca il prossimo martedì.