I tifosi della Juve si chiedono sempre più insistentemente che fine abbia fatto Douglas Costa. Perchè del brasiliano si sono perse le tracce già da un bel po' ormai e a poco valgono gli annunci ufficiali riguardo il suo imminente ritorno, e tra le fila dei tifosi bianconeri, comincia a circolare la strana ipotesi che per il brasiliano si stia applicando una sorta di killing softly da parte della Signora Omicidi. Infatti, se vogliamo dirla tutta, alcuni comportamenti proprio non sono piaciuti ai vertici della società, soprattutto nel periodo di febbraio, quando il brasiliano prima è stato coinvolto in un pauroso incidente automobilistico, di ritorno da Milano e immediatamente dopo non ha avuto remore nel recarsi alla festa del compleanno di Neymar a Parigi. Un comportamento che non è passato inosservato ed è stato anche stigmatizzato in un modo che solo alla corte della Signora sanno fare.



E accade cosi che l'infortunio del brasiliano con relativo mancato rientro tenda ad assomigliare sempre di più ad una sorta di caso Icardi in salsa juventina, solo che qui scattano differenze enormi nella gestione dello stesso. Differenze politiche e storiche tra due club come Juve e Inter, perchè due casi tra loro per certi aspetti simili vengono gestiti in modo totalmente opposto, con i clamori e i riflettori in casa nerazzurra e il silenzio più assoluto in casa bianconera. Perchè la distanza tra un club come la Juve e tutti gli altri si vede anche e soprattutto in frangenti come questo: quando ci si trova davanti a un calciatore scorbutico dal punto di vista disciplinare, si silenzia il tutto, rendendo l'ambiente della squadra ermetico e blindato rispetto alle minacce mediatiche. Non è la prima ne sarà l'ultima, alla Juve è funzionato sempre cosi, potrai anche essere un campione, ma se poi sgarri sui codici del club allora non hai scampo e alla fine te ne vai, è successa la stessa identica cosa con un certo Vidal.



Alla Juve certe magagne non vengono mai fuori e se emergono accadrà comunque dopo che il giocatore se ne sarà andato. Non tutti ancora oggi, sanno ad esempio che il cileno a Torino fu uno che ne fece di cotte di crude, dalle risse agli incidenti in stile stuntman, dalle notti brave a quel vizietto di alzare un po' troppo il gomito, tutte cose che alla Juve non possono avere vita lunga, neanche se sei un campione. E Douglas Costa da questo punto di vista è sicuramente uno al quale, i panni del soldatino disciplinato, vanno un tantino stretti. Basta dare un'occhiata anche a certe sue esultanze in tribuna durante la partita di ritorno in Champions contro l'Atletico, o soprattutto a certe sue reazioni, come l'osceno sputo a Di Francesco, che gli costò ben quattro giornate di squalifica. E del resto che la disciplina sia il suo tallone d'Achille lo si sapeva già dai tempi del Bayern, dove a malincuore rinunciarono a suo talento. In tal senso è curioso il fatto che due come Vidal e Douglas Costa abbiano fatto il percorso alla rovescia, a dimostrazione del fatto che le due squadre regine dell'Italia e della Germania evidentemente sono molto simili nella gestione disciplinare della propria rosa. Per quanto riguarda il brasiliano, non ci rimane che aspettare, per capire se di vero lungo infortunio si trattò e non piuttosto di una di quelle malattie immaginarie, che sempre più spesso sembrano cogliere i protagonisti del calcio moderno, quando questi non sono in perfetta armonia con il contesto nel quale si trovano. Lo sapremo a breve, anche perchè il suo rientro è necessario soprattutto in vista dei quarti di Champions contro l'Ajax, e alla Juve avranno mille difetti, ma di sicuro non sono cosi bravi a farsi del male come altrove, lasciando deprezzare uno dei giocatori più talentuosi della propria rosa, Perchè alla Juve non hanno mai fatto sconti a nessuno, e vuoi o non vuoi alla fine, un po' soldatino lo devi essere sul serio.



@dragomironero