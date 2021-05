Dopo quasi due mesi di trattative, contatti e indizi (, il momento dell'addio definitivo allae del ritorno in Brasile diè ora arrivato. L'esterno brasiliano non riscattato dal Bayern Monaco è infatti pronto a trasferirsi al Gremio che si regalerà un colpo da mille e una notte a costo (di cartellino) praticamente nullo.Douglas Costa ha accettato di firmare un contratto da due anni e mezzo con il club di Porto AlegreL'accordo) è a crescere grazie a bonus speciali legati anche agli incassi di botteghino e merchandising.La Juve non incasserà nulla dalla cessione, ma rispetto alle ultime indicazioni,e fino alla naturale scadenza del suo contratto. Svincolandosi, infatti, la Juventus avrebbe generato una seppur piccola minusvalenza, mentre così il club bianconero risparmierà l'ingaggio senza mettere segni meno a bilancio.