Douglas Costa al Gremio? In prestito dalla Juventus al Bayern Monaco, coi bavaresi che non hanno intenzione di sedersi a un tavolo coi bianconeri per trattare una possibile permanenza, il brasiliano può fare ritorno in patria dopo 11 anni: nel 2010 lasciò il Gremio per lo Shakhtar, ora può tornare nel club di Porto Alegre.



IL COLLOQUIO - Queste le parole del tecnico del Tricolor, Portaluppi, visto in Italia, da giocatore, con la maglia della Roma, dopo la vittoria per 4-0 col Pelotas: "Ho parlato personalmente con tutti loro (Santos Borré del River, Rafael Carioca dei Tigres, Douglas Costa, ndr). Tutti sono disposti a venire al Gremio. Ma ci sono cose che sfuggono ai parametri economica. Ho parlato più volte con Douglas Costa, che si è mostrato interessato. Ho parlato con Rafael Carioca. Ma qui entra in gioco la parte economica, e dipende dal Gremio, non da me".



L'INGAGGIO - Sotto contratto sino al 2022 con la Juventus, ha un ingaggio pesante, da 6 milioni di euro. 11 spezzoni di partita in Bundesliga, Douglas Costa sembra il ricordo del giocatore che fu. Chissà che in patria non possa ritrovare l'antico smalto.