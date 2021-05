Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Come nel caso di Douglas Costa, ormai a un passo dal ritorno al Gremio dopo 11 anni. Nei giorni scorsi il presidente del club brasiliano ha incontrato l'attaccante a Porto Alegre, raggiungendoEsattamente la metà rispetto all'attuale ingaggio che la Juventus gli deve riconoscere fino al 2022.- Il Gremio ha operato un sforzo importante per ottenere il sì del classe 1990 grazie a un corteggiamento lungo diverse settimane. HaEcco perché gli agenti di Douglas Costa nelle prossime ore avranno un contatto con la Juventus per trovare un accordo per la risoluzione del contratto in scadenza nel 2022. E servirà un'accelerata considerando la chiusura del mercato in Brasile che è fissata al 23 maggio. Come raccontato , molto dipenderà dalla volontà di Douglas Costa di venire incontro anche alle esigenze della Juventus: se dovesse lasciare sul tavolo tutto l'ingaggio da 6 milioni di euro, il club bianconero potrebbe concedergli facilmente la risoluzione andando a pareggiare la minusvalenza con il risparmio sullo stipendio del brasiliano.. D'altronde certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano.