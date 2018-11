Dal ritiro della nazionale brasiliana, l'attaccante della Juventus Douglas Costa è tornato a parlare della sua complicata prima parte di stagione, nello specifico dell'espulsione contro il Sassuolo per lo sputo a Di Francesco, che gli è costato 4 giornate di squalifica: "E' stato un giorno poco felice, non ero in me. Non avevo mai fatto una cosa del genere in 10 anni di carriera. Ho parlato con il ct e con il club, mi sono scusato per quello che è successo ma ora spero di lasciarmi tutto alle spalle".



Sul ritorno nella Seleçao: "È sempre stato un sogno far parte della nazionale. Cerco sempre di conquistare più spazio, quello che voglio è giocare per il Brasile nei prossimi anni perché per un calciatore è la più grande soddisfazione".