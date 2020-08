Douglas Costa non ha disputato una delle sue migliori stagioni con la maglia della Juventus. Tra le priorità del direttore sportivo bianconero Fabio Paratici infatti c'è il piazzamento di tutti quei giocatori che non rientrano nei piani della società e dell'allenatore nell'immediato futuro. In cima alla lista figurerebbe proprio il nome dell'esterno brasiliano classe '90, relegato spesso in panchina dall'ex tecnico Maurizio Sarri. Lo sanno bene i betting analyst che, non solo ipotizzano un suo addio entro il 6 ottobre 2020 ma lo vedono già con un'altra maglia. Secondo i bookmaker infatti la squadra che potrebbe concludere l'affare con la Juventus è la nuova Roma di Dan Friedkin. L'approdo del brasiliano nella Capitale è offerto a 4,00. Una quota piuttosto bassa se si pensa che sul giocatore c'è anche l'interesse di alcune squadre inglesi, come i due club di Manchester, e di alcuni team dell'MLS. Chissà se la nuova proprietà giallorossa riuscirà a regalare un altro colpo (dopo Pedro) al tecnico Paulo Fonseca.