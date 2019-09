È bastata un'estate per cambiare tutto: prima, l'etichetta si sacrificabile. Poi, un avvio a mille che ha convinto scettici e dubbiosi. Douglas Costa, in pochi mesi, si è ripreso la Juve, ed è ora perno centrale dell'attacco bianconero. La conferma arriva dallo stesso giocatore, che tramite Instagram ha lanciato messaggi d'amore ai bianconeri: "Dall'inizio della stagione sono stato chiaro che sarei rimasto qui per vincere titoli e dare il mio sangue con la maglia della Juventus". Parole e musica, che fanno seguito ad un ottimo avvio di stagione.



AVVIO SUPER - Nelle prime due partite contro Parma e Napoli, infatti, l'ex Bayern Monaco è partito titolare, firmando due assist e risultando devastante: impossibile dimenticare la galoppata che ha portato al gol di Danilo contro i partenopei. Se poche settimane fa Douglas sembrava avere la valigia in mano, il mercato ha raccontato altro: ferma era la volontà di restare in bianconero, comunicata per tempo alla dirigenza. Dopo un'annata di alti (pochi) e bassi (tanti), si è ripreso la Juve: niente più box per infortunio e follie extra-campo: il nuovo Douglas è fondamentale per Sarri. E giura amore per i bianconeri.