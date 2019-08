Durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Juventus, Maurizio Sarri indicò in Douglas Costa uno dei giocatori da cui ripartire. A due giorni dalla prima partita di campionato, quel Parma-Juve che darà il via alla Serie A 2019/20, i pronostici della vigilia saranno rispettati. Tornato in vacanza in anticipo per farsi trovare pronto per la nuova stagione, tirato a lucido e tra i più in forma del precampionato, Douglas Costa ha una voglia matta di lasciarsi alle spalle la disgraziata stagione vissuta lo scorso anno. In coppia con Cristiano Ronaldo e coadiuvato da un centravanti di prim’ordine, il brasiliano ha le carte in regola per regalare a se stesso ed ai tifosi della Juve un’annata da ricordare. Si comincia da Parma. Sabato 24 agosto 2019, ore 18. Douglas ci sarà.