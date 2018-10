Tra le colonne de La Gazzetta dello Sport, Douglas Costa torna a ripopolare le giornate bianconere. Il brasiliano, infatti, è pronto a rientrare. E a farlo anche dal primo minuto. Dopo aver smaltito infortunio e squalifica, l'esterno ex Bayern non è ovviamente saltato sul treno Seleçao ed è rimasto a Torino per allenarsi con il resto de gruppo. Ecco: mossa che sarà ripagata. Perché Douglas può giocare titolare. Subito.