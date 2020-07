. Una stagione da subentrato per il brasiliano, raccontata da numeri eloquenti: con laquest'anno non ha ancora superato la soglia dei 1000 minuti giocati (997), ma soprattutto. E' il cambio che con cui spesso e volentieri Sarri prova a spezzare gli equilibri in gara, un game changer, ma non uno su cui i bianconeri riescono a puntare dall'inizio. Questione di equilibri, perché se l'ex Shakhtar e Bayern fa la differenza davanti con i suoi strappi e la sua abilità nell'uno contro uno,. "E' un discorso di compiti e dello svolgerli bene. Possiamo giocare con Douglas, con Cuadrado, vediamo quale soluzione scegliere. Però poi diventa un discorso di quello che riusciamo a fare nella fase difensiva, di creare presupposti perché la linea difensiva sia poco esposta", ha spiegato il tecnico in conferenza, lasciando intendere come un'altra panchina per il brasiliano non sia un'ipotesi remota, anzi.. L'esterno offensivo ha mercato, lo confermano gli ultimi rumors sue soprattutto, e nonostante Sarri lo ritenga una pedina preziosa da avere a disposizione, la società bianconera ha chiaro in mente che il suo nome sia tra i sacrificabili per finanziare i prossimi acquisti. D'altronde la Juve ha già definito l'arrivo die continua a trattare: lo svedese può essere dirottato al centro, ma a Parma ha fatto vedere le cose migliori sull'out di destra; stessa zona di campo nella quale agisce il talento della Fiorentina, i due inevitabilmente andrebbero a chiudere ulteriormente gli spazi per Douglas. Via quindi per un'offerta importante,: difficile al momento ipotizzare una cifra cash superiore ai 40-50 milioni di euro, ma qualora si lavorasse su uno scambio allora la quota potrebbe salire di diversi milioni. Settimane calde, Douglas Costa prova a ritagliarsi spazio con Sarri mentre la Juve aspetta l'offerta giusta: il brasiliano può partire.@Albri_Fede90