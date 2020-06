@douglascosta fatte n altro tik tok, stai sotto a un treno — Da una Storia vera (@DaUnaStoriaVera) June 22, 2020

Entrato ieri dalla panchina nella vittoria sulaveva fatto in tempo a servire un assist per, prima che l'arbitro annullasse per fuorigioco. Sui social, poi, il brasiliano della Juventus si è reso protagonista di un battibecco con un tifoso, che gli ha scritto:Pronta la risposta dell'ex Bayern Monaco: "Figlio di pu***a, vai a farti fottere, te e tua sorella". Controrisposta, poi, del tifoso: "Segnalo immediatamente alla Juve un atteggiamento da condannare assolutamente e non da Juve quello di mandare a fare in c**o i propri tifosi. OUT".