Continua a far parlare di sè perché è uno dei calciatori più attivi suoi social fra dirette, foto postate, video su Instagrame Tik Tok. L'attaccante della Juventus, Douglas Costa però nonostante mare e giga villa nella sua quarantena in Brasile non vede l'ora di ricominciare perché, a suo dire, non sa più che fare in casa'.



Nel corso di una diretta con l'amico cantante brasiliano Tohi ha infatti dichiarato: "Cosa faccio? Sono a casa con la mia famiglia in Brasile. Trascorro del tempo insieme ai miei cari. Ripresa del campionato? Non so, spero tra un mese. Anche perché non so più cosa fare a casa. Se mi alleno a casa? Si, tutti i giorni".