Comunque andrà, la Juventus a gennaio interverrà sul mercato. Certo, servirà intelligenza, fiuto e attenzione ai conti per operazioni che incidano il meno possibile sulla gestione finanziaria. Occasioni, prestiti o formule quanto meno impattanti possibili e, anche per questo motivo, sono molti i giocatori che si stanno proponendo per provare a rilanciarsi in bianconero. Fra questi, oltre a Bernardeschi c'è anche un altro grande ex: Douglas Costa.



SVINCOLATO DI LUSSO - Attualmente svincolato dopo le ultime esperienze fra Gremio in Brasile e Los Angeles Galaxy in MLS, l'esterno brasiliano classe 1990 è voglioso di ripartire e sta cercando un nuovo contratto per tornare in campo. L'ultimo stipendio era di circa 4,5 milioni di dollari annui (4,2 milioni di euro), cifre abbordabili per il club bianconero che, all'epoca dell'ultimo contratto gli garantiva oltre 6,5 milioni netti annui. La Juventus è un'idea, ma non l'unica dato che presto avrà contatti anche con i club arabi che, sicuramente, potranno garantire cifre ben più alte per il suo salario.

Un sondaggio con i bianconeri comunque c'è stato e il nome, non a caso,che sui social hanno già avviato campagne mediatiche per riportare a Torino un giocatore talentuosissimo e che ha caratteristiche che in rosa oggi mancano.che, sebbene stuzzicati dall'impatto zero del cartellino, non vogliono più investire ed impegnare cifre così importanti a monte ingaggi per giocatori ultra-trentenni.