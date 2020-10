Mircea Lucescu ha allenato lo Shakhtar Donetsk dal 2004 al 2016, costruendo la squadra temibile che conosciamo ancora oggi. Tra i talenti esplosi nella squadra ucraina c'è Douglas Costa, che prima di consacrarsi al Bayern Monaco (dov'è tornato in prestito) fu lanciato allo Shakhtar da Lucescu. Ecco cos'ha detto a Tuttosport l'allenatore rumeno, che ora allena la Dinamo Kiev che affronterà la Juventus nel girone di Champions League: "Mi spiace non ritrovare e riabbracciare Douglas, alla Juve avete visto il 60-70% del suo potenziale. Purtroppo gli infortuni non gli hanno permesso di esprimersi con continuità. Poi forse era un po' simile a Dybala, non erano complementari."