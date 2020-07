Douglas Costa può lasciare Torino. In questo mercato la Juve può ricevere l'offerta giusta per lasciar andare il brasiliano, un assist offerto a Fabio Paratici e al bilancio bianconero. Ci sta pensando Pep Guardiola, che ha messo nel mirino il suo pupillo dei tempi del Bayern Moanco e vuole sfidare il Paris Saint-Germain in un affare da 40-50 milioni con i bonus.