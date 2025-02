Juventus, per Douglas Luiz la peggiore stagione di sempre: il nuovo ko, il retroscena con Motta, il futuro

. Mai, nella sua carriera, aveva avuto così tanti stop all'interno di una stagione. Ed evidentemente qualcosa non è andato nel verso giusto, sia in termini di gestione, sia in termini di condizioni generali. Il brasiliano si è fermato di nuovo per un problema muscolare: è la quarta volta in stagione, ed è la seconda volta che capita da "ricaduta", cioè in un brevissimo periodo. Dopo le fatiche iniziali, Luiz si è fermato a fine ottobre per tornare poi a inizio dicembre, un mese che ha vissuto più fuori che dentro, con 12 partite saltate soltanto nel 2024. Sono state invece 3 in questa prima parte di 2025, e rischiano di essere ben di più.

Soltanto domani si capirà intanto cos'è che sia realmente successo: in mattinata, il brasiliano farà un passaggio al JMedical, dove si avrà un quadro chiaro delle condizioni del centrocampista. Al momento, non filtra esattamente ottimismo, ma sarebbe inutile sbilanciarsi senza la controprova dei referti. A ogni modo, la dinamica dello stop è stata chiara. Entrato a gara in corso nella sfida di Cagliari al 62',

- Per Douglas si tratta di una ricaduta: il problema è di nuovo alla coscia sinistra, la stessa che lo aveva mollato negli ultimi giorni, e che pensava di aver recuperato.. "Abbiamo preso la decisione insieme con il ragazzo - ha spiegato l'allenatore -, alla fine ho voluto rischiarlo perché non avendo una lesione, solo un affaticamento... pensavamo che poteva andare bene ma non ha potuto finire la partita, un peccato". Si tratta della seconda ricaduta della stagione dell'ex Aston Villa: anche a dicembre era tornato anzitempo, salvo poi fermarsi di nuovo.

Non si può dire che sia stato quindi un anno esattamente fortunato, per Douglas. Tutt'altro. Fino a questo punto della stagione, Luiz non ha totalizzato alcun gol, né assist.Cioè 36' a partita, una media da riserva di lusso, così come spesso si è comportato in questi mesi in cui ha visto poco le luci della ribalta e tanto panchina e tribuna, spesso anche per infortunio.Chissà che allora non possa tornare a essere un giocatore prezioso almeno in chiave mercato, così come sembrava poterlo diventare a gennaio, quando la Juve pure aveva ricevuto una serie di interessamenti dai quali (magari) avanzare proposte di scambio e intavolare idee per il futuro.e lì pioveranno in estate certamente nuove proposte.