Dove allenerà Conte? Sì alla difesa a 4 e sogno Champions, gli indizi portano al Milan, ma con più alternative

Dopo mesi di grande silenzioè tornato a parlare concedendosi in esclusiva ai microfoni del The Telegraph e ha di fatto annunciato il suo ritorno in panchina nel corso della prossima stagione. E dal minuto due che ha seguito l'uscita dell'intervista inevitabilmente, sui social e fra tutti i tifosi d'Italia principalmente, ma non solo, si è scatenata la domanda delle domande:i e vuole valutare tutte le opzioni sul tavolo. Eppure, proprio attraverso le parole rilasciate in Inghilterra, Conte ha dato degli indizi su quella cheNel corso dell'intervista Conte ha aperto all'utilizzo di una difesa a 4, un indizio importantissimo per ipotizzare come potrebbe integrarsi, a prescindere dal mercato, negli attuali organici: "La gente pensa che il mio 3-5-2 sia un sistema difensivo, ma non è vero.altrimenti si corrono grossi rischi". L'altro indizio chiave è invece legato al grande sogno, che è si quello di vincere sempre ("per evitare che gli altri festeggino delle mie sconfitte"), ma in particolare la Champions League, trofeo a cui il suo prossimo club dovrà partecipare: ", ma so che è molto difficile. La gente pensa che sia semplice, ma, un club che corrisponda alle tue ambizioni, un club pronto a fare l'ultimo passo per vincere la Champions League".Fra tutti i club che si sono mossi finora anche soltanto per un abboccamento con Conte e il suo entourage gli indizi portano dritti dritti in casa Milan. Salvo sorprese il club rossonero si qualificherà alla prossima Champions League dato l'ampio margine conquistato finora sul quinto posto e la chance anche di vincere l'Europa League e guadagnare l'accesso diretto. Oggi il Milan gioca a 4 e con Pioli usa spesso e volentieri una linea molto alta anche se difetta e non poco, nel pressing e nel recupero alto della palla. È qui che Conte può intervenire anche se l'idea mercato della rosa rossonera è anche quella di provare ad acquistare un centrale (Buongiorno) in grado di giocare tranquillamente in una linea a 3.con una preferenza netta e certificata di un. E poi? Vincere, vincere e vincere, anche se partendo da una ricostruzione. Per questo oggia prescindere dal modulo, sono considerate dei piani B dall'allenatore salentino che invece guarda ancora allae a un club che, anche grazie ai nuovi soci in proprietà, punta a tornare competitivo e vittorioso: ilha fondi e finanze, gioca a 4, e può tornare in Champions sia attraverso l'Europa League che il campionato (è a -6 dal Tottenham 4°). Del resto Conte è stato chiaro: "Per me ora è impossibile lavorare per una squadra che aspira solo a dare spettacolo", l'indizio finale e più importante di tutti.