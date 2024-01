Dove giocava Niang prima di tornare in Serie A

Sei anni dopo l’ultima esperienza in Italia M’Baye Niang torna in Serie A. L’attaccante classe ‘94 è un nuovo rinforzo dell’Empoli col quale ha firmato un contratto di sei mesi con opzione per il rinnovo in caso di salvezza.



DOVE GIOCAVA NIANG - Dopo aver giocato in Francia e in Italia con una puntata al Watford e più recentemente all’Al-Ahli in Arabia Saudita (seconda parte della stagione 2020/21), Niang in estate aveva firmato con i turchi dell’Adana Demirspor dove c’è anche Mario Balotelli. Nella prima parte di stagione l’attaccante senegalese ha totalizzato 8 gol e 2 assist in 20 partite, saltando tutto il 2024 più la gara con l’Antalyaspor alla vigilia di Natale.



NIANG IN SERIE A - L’ultima esperienza di Niang in Serie A è stata quella al Torino nella stagione 2017/18. I granata l’avevano preso in prestito dal Milan per 2 milioni, in quella stagione aveva totalizzato 4 gol e 2 assist in 31 partite. A fine anno l’hanno riscattato per altri 12 milioni prima di rivederlo al Rennes a 15. Ora è tornato in Italia, all’Empoli. Sei anni dopo l’ultima volta in Serie A.