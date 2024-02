Dove si gioca Maccabi Haifa-Fiorentina

La Fiorentina ha pescata il Maccabi Haifa negli ottavi di finale di Conference League. La partita di andata si giocherà in trasferta, il ritorno a Firenze. Ma dove gioca i match in casa il Maccabi Haifa? Non può farlo nel suo stadio, il Sammy Ofer, a causa del conflitto in Israele, lo farà in Ungheria. Gli israeliani hanno disputato la sfida dei giorni di Europa League contro il Villarreal a Cipro, al George Karapatakis di Larnaca, le altre sfide europee a Budapest. O alla Puskas Arena o, come nel caso nel playoff contro il Gent, alla Bozsik Aréna.