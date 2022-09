Che, a differenza del mitico film del 2007 dei fratelli Cohen, lo si evince tutti i giorni e in tutti i settori. Che accada spesso anche nel mondo del pallone è cosa non buona e giusta, ma nota. Che però stia succedendo anche a due ragazzicome Yacinee Kristjian, lascia più di qualche perplessità, soprattutto per le stimmate con cui il francese e l'albanese sono arrivati nella città della Madonnina.hanno bisogno di tempo per inserirsi in due top club come quelli rossonero e nerazzurro:sono due piazze che lasciano agio e tranquillità, non così invece nella Milano che si gioca lo scudetto.ci mancherebbe. Ma. Le briciole, e lAlla base delle scelte di Pioli e Inzaghi, a prescindere dall'aspetto della giovane età, soprattutto, dato chea detta del tecnico rossonero non può giocare,soprattutto in quel ruolo di trequartista che gli sarebbe congeniale, dietro alla punta, ma nel qualeStesso concetto per Asllani: Inzaghinon lo vede, mentrec. Peccato che il croato dal campo non esca quasi mai e questoAl momento non li abbiamo ancora potuti ammirare, anche per il peso della maglia che stanno indossando. Certamente però il loro momento arriverà, dato cheAdli e Asllani si prenderanno Milan e Inter, con il tempo e la pazienza. E magari con qualche occasione in più da parte dei propri tecnici.@AleDigio89