Dove va Mbappé? Le ultime sul Real Madrid, l'offerta folle del Psg e la grana Olimpiadi

Federico Zanon

Futuro da decidere per Kylian Mbappé. L'attaccante francese classe 1998, in scadenza a giugno con il Paris Saint-Germain, non ha ancora deciso se rinnovare il suo contratto con i parigini o se tentare una nuova avventura lontano dalla Tour Eiffel, dove è diventato uno dei migliori del mondo. Il tempo strige, nelle prossime settimane l'entourage dell'ex Monaco valuterà l'offerta migliore, non solo dal punto di vista economico. Mbappé non può permettersi di sbagliare: sa che per entrare nella storia del calcio deve vincere la Champions League, solo sfiorata nel 2020 (sconfitta in finale contro il Bayern Monaco).



OFFERTA MONSTRE DEL PSG - Per il Paris Saint-Germain non esiste un futuro senza Mbappé. Lo ha fatto intendere chiaramente il numero uno del club, Nasser Al Khelaifi, ai microfoni di RMC Sport: "Voglio che Kylian rimanga, questo è chiaro. È il miglior giocatore del mondo e la cosa migliore per lui è il Psg. È il centro del progetto. Dal punto di vista sportivo gli abbiamo dato tutto". L'offerta per convincerlo a restare è sul tavolo e non ha eguali: quadriennale da 100 milioni di euro netti all'anno, più di qualsiasi altro giocatore al mondo.



REAL MADRID PRIMA SCELTA - Al di là delle smentite e gli incidenti di percorso dell'ultimo biennio, con Mbappé che aveva dato la sua disponibilità a trasferirsi in blanco per poi tornare sui suoi passi, quest'anno dovrebbe concretizzarsi il trasferimento al Real Madrid. Almeno a sentire fonti spagnole e francesi, che parlano di accordo di cinque anni a 30 milioni di euro netti a stagione più un bonus alla firma vicino ai 70 milioni di euro. Mbappé, che in passato aveva parlato con il numero uno del Liverpool John W. Henry, (una chiacchierata sul suo jet privato) piace molto anche a Klopp, ma a oggi i Reds sembrano essere fuori gioco.



PROBLEMA OLIMPIADI - Chi avrà la fortuna di avere Mbappé in squadra il prossimo anno dovrà fare i conti conti con la 'grana Oimpiadi'. Donatello quest'estate giocherà l'Europeo in Germania con la Francia e spinge per essere in campo anche con la nazionale olimpica per le Olimpiadi in casa, come ha dichiarato al programma Tout Le Sport: "Tutti sanno che ho sempre sognato di giocare alle Olimpiadi. Non dipende da me, ci sono dei parametri che entrano in gioco e non costringerò nessuno. Se non vorranno che sia presente, significa che non ci sarò. Ma per me sarebbe un sogno". Se la Francia di Deschamps dovesse arrivare in finale all'Europeo (14 luglio), Mbappé rischierebbe poi di essere impegnato da mercoledì 24 luglio a venerdì 9 agosto (in caso di finale) con l'Olimpica. Saltando di fatto tutto il periodo di vacanza.