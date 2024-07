Dove vedere la Serie B 2024/25

Mancano poco più di due settimane alla prima partita stagionale del campionato di Serie B e i tifosi delle 20 squadre, e soprattutto i club, non sanno ancora quale broadcaster trasmetterà il campionato 2024/25.Infatti, come riporta l’edizione odierna del La Repubblica, nonostante i club portino avanti i colloqui con i broadcaster praticamente ogni giorno,i due competitors che nello scorso ciclo trasmettevano tutte le gare non in esclusiva, che

Tutto questo, nonostante il bando 2024-2027, a differenza del precedente, non prevede la vendita dei diritti per piattaforma ma per prodotto.In compenso, dovrà pagare una fiche per potere trasmettere nei bar. Ma nonostante questa agevolazione, la tv satellitare, così come DAZN, non ha ancora affondato il colpo.Come riporta Calcio e Finanza, la Serie B, grazie al bando 2021-2024, incassava in totale 43 milioni a stagione . Di questi, 28 milioni li garantiva Sky. Altri 12 milioni arrivavano da DAZN e dal mercato internazionale, inizialmente affidato a Helbiz, che dopo due stagioni ha smesso di pagare, dovendo affrontare una grave crisi interna. Incasso che però al momento sembra un vero e proprio miraggio.

Infatti, se le cifre della trattativa saranno confermate,, nonostante gli ascolti siano in crescita: 600mila persone a giornata in media, contro le 250mila pre-Covid. Eppure è concreto il rischio che la B possa cominciare senza che i bandi siano ancora assegnati. Fino ad allora, resteranno congelati i 7,5 milioni che la Serie B si prepara a pagare alla società francese Emg per la produzione televisiva degli eventi. Un’assegnazione che ha sollevato polemiche, alimentate dalle società concorrenti. É stato sottolineato come in Emg lavorino uomini ex Infront.