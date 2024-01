Dove vedere l'FA Cup gratis in tv

Per i tifosi inglesi ci sono poche cose che superano il fascino dell'FA Cup. E' una competizione che esiste da più di 140 anni, la più antica al mondo. E quanto entrano in gioco le big non sono escluse clamorose sorprese. Nella storia ci sono state piccole squadre di terza divisione che hanno fatto fuori big di Premier League, favole che sono diventate leggende e grandi campioni finiti in qualche spogliatoio dove non c'era neanche l'acqua calda.



DOVE VEDERE L'FA CUP - Quest'anno la FA Cup verrà trasmessa gratuitamente su Dazn: La piattaforma streaming renderà disponibile gratis e in chiaro il match. Per poterlo guardare, basterà registrarsi e collegarsi da cellulare, da pc o dalla televisione. Considerando anche le gare di qualificazione le squadre che partecipano a questa competizione sono 732, che si sfidano in 144 partite. Dalle squadre di ottava divsione fino a quelle di Premier, una panoramica del calcio inglese che terminerà con la finalissima in programma sabato 25 maggio.



IL TRIONFO DEL CITY IN FA CUP - La squadra che ha vinto più FA Cup nella storia è l'Arsenal, con 14 trofei conquistati in 21 finali giocate. L'anno scorso ha trionfato il Manchester City che ha messo in bacheca il settimo titolo grazie a una doppietta di Gundogan con la quale ha affondato il Manchester United. La sorpresa è stata lo Sheffield United che da club di Championship - a fine stagione ha conquistato la promozione in Premier - è arrivato fino in semifinale dove poi è stato eliminato dalla squadra di Guardiola.