L’arbitro Daniele Doveri della sezione di Roma1 ha parlato a Sky Sport della fine del vincolo della territorialità decisa dal designatore Rocchi che lo ha scelto per arbitrare i giallorossi a Verona: “Sono felice di poter arbitrare la Roma, una soddisfazione personale e per tutto il movimento. Sarei contento di arbitrare più volte sia la Roma che la Lazio. È fondamentale, in sede di designazione, superare questi pregiudizi legati alla territorialità e alla città di residenza”.