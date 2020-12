È uscito in questi giorni un libro prezioso scritto da Andrea Bosco per le edizioni Minerva. Occasione giusta per fare un regalo di Natale utilecome espressione dell’’arte e del genio. In copertina, per un’immagine fotografica in bianconero, la figura inconfondibile del protagonista di una vicenda, soprattutto juventina e poi anche un poco napoletana, leggendaria tanto quanto lo fu il suo autore. “, un angelo dalla faccia sporca” è il titolo di questa fatica letteraria che oggi ha ancora più senso dopo la scomparsa di Diego Armando Maradona anche lui argentino e poeta del calcio.per la serie piuttosto rara del “a volte ritornano”. Rivedere, insomma, un campione con addosso la maglia dellacapace di deliziare i tifosi e di stimolare la loro fantasia attraverso l’uso della memoria e del ricordodetto anche la “Joya”, il gioiello.per consolidare nel cemento ogni tipo di aspettativmostrata e dichiarata da tutti coloro che in Dybala avevano giurato di vederea causa di un saliscendi imprevedibile che ha costretto alla cancellazione di quella grande speranza mai veramente sbocciata come un bel fiore.Responsabilità assortite di entrambe le parti in causa, magari. Ciascun ragionamento in proposito avrà un suo valore. Lui, Dybala, che presume di se stesso o avrebbe avuto la necessità di una squadra al suo servizio.Infineche non ha capito fino in fondo il suo campioneOgni opinione può avere una sua validità, ma il risultato non cambierà.comunque, anche se l’impressione è che in futuro sarà Dybala a rimpiangere l’occasione della vita perduta e svanita insieme sogno di poter essere Omar Sivori.